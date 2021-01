Burago dice addio al suo storico edicolante Enrico Galbiati. L’uomo si è spento nella giornata di ieri all’età di 71 anni a causa di un malore che aveva colto lo scorso 30 dicembre.

Burago dice addio al suo storico edicolante

E’ una comunità in lacrime quella di Burago, in lutto per l’improvvisa scomparsa di Enrico Galbiati, indimenticato edicolante di piazza Matteotti. L’uomo, 71 anni, è stato strappato all’affetto dei suoi cari da un malore che lo aveva colpito negli ultimi giorni dell’anno. Ben voluto e apprezzato da tutti, Galbiati ha sempre rappresentato un pilastro del tessuto cittadino per via del proprio ruolo di commerciante: per vent’anni ha infatti gestito l’attività in centro paese, rilevata dopo aver lavorato come fruttivendolo per oltre tre decenni.

Oggi i funerali

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15, saranno celebrati i funerali di Enrico Galbiati nella chiesa parrocchia di Burago. A due passi da quell’edicola che aveva salutato solo un anno fa, quando aveva deciso di cedere la licenza e godersi la meritata pensione. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità, ma anche nella famiglia del Giornale di Vimercate, che in lui ha sempre visto un valido professionista e soprattutto un grande amico.

