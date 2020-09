Burago: domenica la consegna delle benemerenze civiche. Tra i premiati l’Asst di Monza e Vimercate. Ritireranno il riconoscimento i direttori Del Sorbo e Casazza.

Domenica 13 settembre l’Amministrazione Comunale di Burago di Molgora, consegnerà le benemerenze civiche all’ASST di Vimercate e di Monza per l’attività svolta e che ancora stanno volgendo nell’affrontare l’emergenza Sanitaria dovuta al Coronavirus.

In mattinata, alle 10.30, si terrà la messa solenne in piazza Don Decio, cui farà seguito la consegna delle benemerenze che verranno simbolicamente conferite ai direttori Nunzio del Sorbo e Silvano Casazza, come omaggio a tutti gli operatori sanitari del territorio.

“Mi piacerebbe – spiega il Direttore vimercatese Del Sorbo che per l’occasione ha invitato alla cerimonia tutti gli operatori dell’Asst residenti a Burago- citarli uno per uno, come parte integrante di una comunità di operatori sanitari e tecnico-amministrativi che ha dato e sta dando molto nella presa in carico dei pazienti colpiti da coronavirus”.

Nel corso della cerimonia buraghese riceveranno il premio anche i volontari della Protezione Civile locale in virtù del grande impegno profuso nell’assistere le famiglie del territorio durante i mesi scorsi.

