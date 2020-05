Burago, il Comune si appella al buon senso dei genitori.

Ormai è certo: la ripresa deve passare dalle buone pratiche che ogni cittadino è chiamato a mettere in campo, dal più piccolo al più anziano. Ed è per questo motivo che nella giornata di oggi l’Amministrazione comunale ha deciso di scrivere una lettera e indirizzarla in particolar modo ai genitori, facendo appello al buon senso per evitare che i raggruppamenti dei propri figli.

La lettera

La missiva è stata poi pubblicata sui canali social del Comune, con la speranza che possa essere diffusa il più possibile, diffondendo in questo modo un messaggio di responsabilità e senso civico.

“Sappiamo del periodo difficile e del vostro grandioso impegno a sostegno dei vostri figli in questa fase così delicata. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Purtroppo arrivano troppe segnalazioni di raggruppamenti di ragazzi di Burago (soprattutto nelle belle giornate) che si ritrovano amichevolmente ma senza indossare la mascherina (la tengono abbassata) e senza tenere la distanza di almeno un metro. Sappiamo che è un grosso sacrificio per i ragazzi soprattutto in questa età ma la collaborazione anche dei piccoli dettagli aiuteranno a far rientrare questa emergenza per tornare prima alla vita di tutti i giorni”

L’appello agli adulti

Pur consci che il momento che tutti stiamo vivendo sta comportando grandi sacrifici, gli amministratori chiedono un ulteriore sforzi ai ragazzi, contando molto sull’aiuto dei loro genitori appunto.

“Vi chiediamo di ritagliarvi un momento di confronto con loro per spiegare in modo approfondito (ulteriormente) il comportamento corretto da seguire quando escono fuori casa. Tenere le distanze e indossare la mascherina coprendo naso e bocca questo per la salute di tutti. Probabilmente vista la loro giovane età hanno preso alla “leggera” queste disposizioni che sicuramente avrete già indicato loro. Vi chiediamo di insistere nel far comprendere loro l’importanza del corretto comportamento e utilizzo dei dispositivi di protezione poichè diversi cittadini hanno già segnalato alle forze dell’ordine questi comportamenti (oltre che a Burago in tutta Italia)”

Controlli serrati

La lettera si chiude con un ammonimento, evidenziando come le Forze dell’ordine siano attive sul territorio al fine di garantire la più totale sicurezza della comunità. Ovviamente l’obiettivo dei controlli è sempre di carattere preventivo e non punitivo, anche se in alcuni casi l’inflessibilità è il miglior deterrente.