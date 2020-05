Burago: malore in strada, giovane soccorsa in codice rosso.

Momenti di grande apprensione questa mattina, intorno alle 11.30, in via 25 Aprile, dove una ragazza si è sentita male mentre passeggiava a bordo della strada.

I fatti

La 32enne si trovava sulla ciclopedonale che da Burago conduce verso Omate, quando all’altezza del Villaggio Lampedusa, ha accusato un malore. Alcuni vicini hanno notato la ragazza in difficoltà che chiedeva aiuto e sono accorsi in suo aiuto allertando i soccorsi. Temendo forse un arresto cardiaco, i sanitari dell’Avps di Vimercate sono accorsi in codice rosso, prestando le prime cure sul posto.

Il sollievo

Dopo alcuni minuti molto concitati la situazione è tornata alla normalità. Il tempestivo intervento dei paramedici si è rivelato fondamentale e le condizioni della ragazza sono migliorate nel giro di pochi minuti, tanto che l’emergenza è stata derubricata a codice verde dai sanitari, rimasti con la 32enne fino a quando non è parsa completamente ristabilita.