Scontro tra auto questa mattina, martedì 22 dicembre, a Burago di Molgora. L’incidente è avvenuto in via Fermi intorno alle 10.

Burago: scontro tra auto, 31enne in ospedale

La dinamica precisa del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi. In base però alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, il sinistro avrebbe coinvolto due auto che si sono scontrate in via Fermi intorno alle 10. Ad avere la peggio è stata una 31enne, soccorsa in codice rosso dai volontari di Avps Vimercate. Fortunatamente l’intervento è stato poi derubricato in codice giallo e la donna è stata trasportata in ospedale a Vimercate per tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Monza.

