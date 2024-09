Bus precipitato in Perù, tra i feriti anche un giovane di Briosco e la moglie

Sta bene fortunatemente. Ma sicuramente lui e la neo sposa hanno vissuto un grande spavento. Parliamo di Matteo Viganò, giovane di Briosco e di Elisabetta Panzeri, sua moglie da pochissimi giorni.

Bus precipitato in Perù, tra i coinvolti anche un giovane di Briosco

Matteo ed Elisabetta erano sull'autobus che ieri, lunedì 16 settembre, scendeva dalla cittadella Inca di Machu Picchu, in Perù, e che improvvisamente, per cause ancora da chiarire è finito fuori strada.

L'autobus trasportava circa una diversi turisti tra cui alcuni italiani, compresi appunto i due sposini, Matteo, membro della banda del paese e dell'associazione enjoybriosco, ed Elisabetta, originaria di Missaglia, che si sono sposati lo scorso 7 settembre.

La notizia del sinistro che ha coinvolto la coppia si è presto diffusa in Brianza. Sul gruppo Se di Briosco se... è stato anche pubblicato un messaggio di vicinanza alla giovane coppia. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato serie conseguenze a seguito dell'incidente. Stanne bene ma sono stati ricoverati presso l'ospedale locale per un periodo di osservazione.