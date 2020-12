Grave infortunio nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 dicembre, a Busnago. Intorno alle 14 ambulanza ed elisoccorso hanno raggiunto la Strada Comunale per Roncello in codice rosso.

Busnago: arriva l’elisoccorso in codice rosso per un infortunio

Le notizie in merito sono ancora molto frammentarie. Al momento quel che è certo è che la macchina dei soccorsi si è messa in moto in codice di massima gravità per due persone, una donna di 65 anni e una di 34, rimaste coinvolte in un infortunio, forse avvenuto durante l’accensione di una stufa.

Sul posto stanno operando i volontari del 118 provenienti da Cornate e anche l’elisoccorso proveniente da Milano. Dopo i primi accertamenti medici le condizioni delle due donne sono apparse fortunatamente meno gravi: una è stata trasportata al Niagurda in codice giallo, l’altra in codice verde a Vimercate.

Presenti anche i Carabinieri del gruppo Compagnie Monza che stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI APPENA POSSIBILE

