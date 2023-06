Busnago: autovelox preso a bastonate e abbattuto

Autovelox preso a bastonate. Incredibile quanto avvenuto a Busnago nella serata di lunedì, quando una delle colonnine di via Manzoni è stata abbattuta da un uomo probabilmente in stato di ebbrezza.

Busnago: autovelox preso a bastonate

Il fatto si è consumato nella serata di lunedì. Stando al racconto di alcuni testimoni l'uomo si è avvicinato all'autovelox e ha iniziato a prenderlo a bastonate fino a che il misuratore di velocità non è caduto a terra. Il responsabile ha poi iniziato a gridare in mezzo alla strada e dopo essersi tolto la maglietta si è accanito anche contro un cestino pubblico. Le urla hanno attirato l'attenzione di alcuni residenti che sono usciti in strada e hanno allertato le Forze dell'ordine. Tra loro anche il sindaco Marco Corti.

La denuncia

Inutile dire che è stata subito presentata denuncia contro ignoti da parte dell'Amministrazione comunale. Anche il vicesindaco Alessandro Fumagalli ha mostrato la sua incredulità in una dichiarazione:

"Sappiamo che Busnago è un paese tranquillo, anche se negli ultimi tempi stanno accadendo fatti che non lasciano pensare bene. Ringrazio comunque i cittadini che hanno collaborato e senza perdere tempo hanno avvisato le Forze dell'ordine. In casi come questi, la comunicazione è necessaria, perché è tramite questa che problematiche di questo genere possono essere risolte. Comunque, l'autovelox è stato completamente ripristinato".

Incredulità anche da parte dei busnaghesi che hanno denunciato il fatto tramite i gruppi social del paese.

Tanti dubbi

Ancora tanti i dubbi da chiarire per capire la ragione che ha mosso l'individuo a compiere un tale atto. Potrebbe essere stato solo per divertimento o per mancanza di coscienza in quell'esatto momento considerando la sua condizione fisica. Alcuni residenti avrebbero comunque filmato la scena e avrebbero consegnato le immagini ai Carabinieri, che ora stanno cercando di individuare l'uomo e metterlo di fronte alle proprie responsabilità.