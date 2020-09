Busnago: caduta da bici per un 66enne trasportato in ospedale in elicottero

Busnago: elisoccorso e ambulanza in via Piave per una grave caduta da bici. Soccorso un 66enne.

Busnago: grave caduta da bici

Un uomo di 66 anni è stato soccorso dall’ambulanza e dall’elicottero proveniente da Bergamo in seguito ad una grave caduta dalla bicicletta avvenuta poco dopo le 13. In base alle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, il 60enne stava percorrendo in bicicletta via Piave quando all’altezza del civico 3 – in zona oratorio – sarebbe caduto a terra. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi tanto che i soccorsi sono giunti sul posto in codice rosso.

Gravità confermata anche dopo le prime cure degli operatori sanitari che hanno disposto il trasferimento d’urgenza del 66enne, giunto in ospedale in elicottero, sempre in codice rosso.

Non si esclude che l’uomo si sia sentito male mentre era in bici, accasciandosi a terra. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Busnago, impegnati a chiarire meglio al dinamica del grave incidente.

(nella foto la zona dove è atterrato l’elisoccorso)

TORNA ALLA HOME