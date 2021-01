Busnago, don Eugenio Boriotti nuovo decano di Trezzo

Don Eugenio Boriotti, parroco di Busnago, è il nuovo decano del decanto di Trezzo sull’Adda che comprende anche le parrocchie di Cornate, Colnago e Roncello.

Ad annunciare questa novità per la comunità pastorale di Busnago è stato direttamente il sito web della parrocchia. Il parroco, 54 anni, da due anni si trovava alla guida della parrocchia dopo il suo trasferimento da Sovico. Aveva preso il posto di don Stefano Strada che si era trasferito nella vicina Bernareggio. Un nuovo ruolo di responsabilità per don Eugenio che sarà quindi il referente anche per le parrocchie e i fedeli di Trezzo, Colnago, Cornate, Roncello e ovviamente della sua Busnago.