Busnago Volleyball Team piange l'improvvisa scomparsa di Federico Neri

Lutto

Una notizia sconvolgente ha scosso l’ambiente dal Busnago Volleyball Team: è mancato improvvisamente Federico Neri, che da questa stagione faceva parte dello staff tecnico busnaghese quale prezioso collaboratore di coach Max Bruini.

Busnago Volleyball piange l'improvvisa scomparsa di Federico Neri

“Quando mi ha chiamato il padre per darmi la brutta notizia sono rimasto senza parole - ha commentato il presidente Stefano Galbusera. Federico ha iniziato a collaborare con noi all’inizio di questa stagione, dopo un contatto avuto a distanza con Max Bruini. Lo abbiamo invitato al PalaBusnago e ci siamo subito accorti che era una persona determinata a superare le sue difficoltà: abbiamo ammirato la sua forza di volontà che ogni giorno metteva in campo per affrontare le sfide quotidiane della vita. E in questo è stato un vero esempio per tutti noi. Federico si è dimostrato un tecnico preparato e competente e si è fatto conoscere e apprezzare da tutti per le sue qualità umane e caratteriali, che gli hanno permesso di inserirsi facilmente all’interno dei gruppi di lavoro. Se n’è andato con la felpa di Busnago addosso. Siamo vicini alla famiglia in questo triste momento, con la promessa con non lo dimenticheremo mai”.