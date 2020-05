Cadavere di una donna rinvenuto in un appartamento a Bellusco. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina in via Alcide De Gasperi 17, dove la donna viveva da sola.

Morte naturale

Il corpo della donna, classe ’66, è stato rinvenuto questa mattina in un appartamento al terzo piano di un condomio di via Alcide De Gasperi 17, a Bellusco. Secondo quanto appreso la donna, infermiera in una Rsa del territorio, non si sarebbe presentata al lavoro dai primi giorni di marzo, mentre avrebbe smesso di rispondere alle colleghe da fine aprile. Insospettite dal silenzio quest’ultime avrebbero provato a contattare i vicini di casa della donna, anche loro preoccupati dall’assenza di risposte. Oggi, venerdì 8 maggio, i vicini hanno quindi contattato le Forze dell’ordine, che questa mattina si sono presentati a casa della 54enne. Non riuscendo a entrare in contatto con la donna, i militari a loro volta hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Quest’ultimi sono quindi entrati all’interno dell’abitazione al terzo piano del condominio utilizzando il braccio meccanico dell’autopompa. Una volta entrate in casa le Forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna, il cui decesso sembra possa risalire a qualche giorno fa. Secondo quanto appreso si tratterebbe di morte naturale, avvenuta mentre la 54enne, cardiopatica, si trovava a letto. La donna, residente da poco a Bellusco, è già stata tumulata nel cimitero del paese.

Seguiranno aggiornamenti

