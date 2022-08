In un campo alla periferia di Desio oggi, sabato 27 agosto, è stato trovato un cadavere. Si tratterebbe del corpo senza vita di un uomo ma non si conoscono identità e nazionalità. Indagini in corso.

Cadavere in un campo, ipotesi omicidio

In un campo di grano, tra la caserma della Compagnia dei Carabinieri di Desio, in via Caduti di Nassiriya, e l'ex carcere abbandonato, poche ore fa è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. La scoperta è avvenuta intorno alle 11.30, in seguito a una segnalazione. Il cadavere sarebbe stato parzialmente sotterrato almeno tre giorni fa: è in stato di decomposizione.

Massimo riserbo sulle indagini

L'area è stata transennata e la stradina che dà accesso al campo dove è stato ritrovato senza vita l'uomo è stata chiusa dai Carabinieri, impegnati nelle indagini. Massimo riserbo da parte dei militari dell'Arma. La Scientifica sta provvedendo ad effettuare i rilievi ed identificare il cadavere, ma sembra avanzare l'ipotesi di omicidio. Si attende l'arrivo del medico legale.

Seguiranno aggiornamenti.