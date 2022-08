Cade dal secondo piano, pensionato 65enne in ospedale

Cade dal balcone di casa al secondo piano e finisce sopra un'auto parcheggiata in strada. 65enne seregnese rischia grosso, è ricoverato all'ospedale di Monza.

Cade dal balcone al secondo piano

Poteva avere conseguenze ancora più serie la caduta dal balcone di casa di un 65enne, residente in strada vicinale San Carlo a Seregno. L'episodio ieri mattina, domenica 7 agosto, intorno alle 11.20. Il seregnese, coniugato e pensionato, si trovava su una scala per eseguire la manutenzione della sirena dell’allarme installato sul balcone di casa. All'improvviso ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal secondo piano, finendo sopra una Mini Cooper nera di una vicina di casa, parcheggiata sulla pubblica via.

In ospedale pensionato 65enne

A San Carlo, dopo la caduta, sono subito intervenuti i militari del Radiomobile della locale Compagnia dei Carabinieri e il personale sanitario del “118”, Il malcapitato in codice giallo è stato trasportato con l'ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova tuttora ricoverato in osservazione. Il pensionato non versa in pericolo di vita.