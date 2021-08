Cade con lo scooter in piena notte, soccorso da un 19enne

Cade con lo scooter in piena notte a Carate, uomo di 33 anni soccorso da un 19enne. Il giovane ha bloccato un'emorragia al braccio del ferito utilizzando la cintura dei pantaloni.

La caduta

Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte in via Mosè Bianchi, a Carate. A terra è finito un uomo di 33 anni di Lissone, che si trovava alla guida del suo scooter. Violento l'impatto con l'asfalto, che ha procurato al centauro una profonda ferita al braccio. Della caduta si è immediatamente accorto un 19enne, che si trovava poco distante: il giovane è prontamente intervenuto, prestando i primi soccorsi al ferito. Accortosi della copiosa perdita di sangue, il 19enne ha agito nel modo migliore, cercando di bloccare l'emorragia al braccio del ferito. Il giovane ha tolto la cintura dai pantolini del motociclista, stringendola quindi intorno al braccio e limitando così la fuoriuscita di altro sangue.

L'arrivo dei soccorsi

Pochi minuti dopo sul posto sono accorsi un'ambulanza e un'automedica, giunti in via Mosè Bianchi in codice giallo. Dopo aver prestato le prime cure in loco, il 33enne è stato trasferito sempre in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Presenti sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri di Carate Brianza, impegnate a fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto.