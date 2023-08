Cade da cavallo a Limbiate, grave 46enne. Dopo essere stato disarcionato ha battuto la schiena a terra: è stato portato in ospedale in codice rosso dall'elisoccorso

Grave infortunio ieri pomeriggio, mercoledì, in via Valcamonica a Limbiate, in un'area verde dove si trovano alcune stalle per il ricovero dei cavalli. Il ferito, un uomo di 46 anni è stato accompagnato in ospedale in codice rosso dall'elisoccorso in seguito ad una caduta da cavallo.

Ha battuto la schiena

Dalle prime ricostruzioni erano circa le 18,20 quando il 46enne, residente a Garbagnate Milanese, è montato in sella al cavallo che aveva portato a Limbiate con un rimorchio adibito al trasporto degli animali. Improvvisamente però l'equino si è agitato e lo ha disarcionato. L'uomo è caduto rovinosamente a terra battendo la schiena. Per fortuna erano presenti altre persone che hanno subito allertato il 118.

In ospedale con l'elisoccorso

Le condizioni del ferito sono sembrate subito gravi: in via Valcamonica si sono precipitati l'auto medica, un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e l'elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, il 46enne è stato caricato sul velivolo e accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice rosso. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Desio per raccogliere elementi utili e le testimonianze dei presenti al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.