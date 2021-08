Cade da tre metri facendo parkour, elisoccorso a Cimnago

Elisoccorso e ambulanza a Cimnago, frazione di Lentate, per un 22enne caduto da tre metri mentre faceva parkour. I mezzi di soccorso sono arrivati nei terreni dietro il vecchio oratorio di via San Michele del Carso, allertati in codice rosso.

Cade facendo parkour, soccorsi a Cimnago

Paura a Cimnago nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 agosto 2021. Un 22enne è caduto da tre metri mentre faceva parkour nella zona di via San Michele del Carso. Presente sul posto il fratello di 13 anni, ha allertato prontamente i soccorsi. L'elisoccorso è atterrato nei campi della frazione, dove si sono precipitati anche i Carabinieri e un'ambulanza di Seregno Soccorso.

Carabinieri e soccorritori in via San Michele del Carso

I soccorritori hanno prestato le prime cure al giovane, che poi è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è tenuto in osservazione. Spetterà ai Carabinieri della Compagnia di Seregno ricostruire esattamente la dinamica dell'accaduto.