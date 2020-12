Cade da un ponteggio in un capannone: 63enne in ospedale FOTO

Brutta caduta per un 63enne soccorso in via Comina a Seregno. E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Cade da un ponteggio in un capannone: 63enne in ospedale

In base a quanto è stato possibile ricostruire l’uomo, italiano, si trovava su un ponteggio all’interno di un vecchio capannone in fase di ristrutturazione in via Comina a Seregno quando, per cause ancora da accertare, è caduto da un’altezza inferiore ai due metri.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: poco dopo le 15.30 sul posto sono arrivati i volontari dell’Avis Meda, l’automedica di Desio e gli agenti della Polizia locale di Seregno. Al momento dell’arrivo degli operatori del 118, fortunatamente, il 63enne era cosciente; dopo le cure sul posto è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

