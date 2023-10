Cade da un'impalcatura a Meda, paura per un 58enne

Infortunio sul lavoro a Meda, paura per un 58enne.

Infortunio, cade da un'impalcatura

E' successo intorno alle 16.20 di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, in una ditta in via Del Lavoro, nel quartiere San Giorgio. In base a quanto ricostruito, un uomo di 58 anni è caduta di schiena da un'impalcatura mentre stava lavorando.

Sul posto Polizia Locale e ambulanza

Sul posto si sono immediatamente portati gli agenti della Polizia Locale, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, oltre a un'ambulanza di Avis Meda, allertata in codice rosso. Fortunatamente le condizioni del 58enne si sono rivelate meno gravi di quanto temuto inizialmente ed è stato trasferito in ospedale in codice giallo.