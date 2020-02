Cade dal carro di carnevale e batte la testa, paura per un bimbo. Momenti di apprensione e spavento nel primo pomeriggio di oggi, sabato, a Velasca di Vimercate. Un bambino di poco meno di 4 anni è caduto dal carro di carnevale che si sta apprestando a partire dall’oratorio per la tradizionale sfilata.

Il carro si è messo in moto e il bimbo ha perso l’equilibrio

Secondo una prima ricostruzione il piccolo, residente nella frazione, si trovava in piedi sul carro quando quest’ultimo si è messo improvvisamente in marcia lungo via De Amicis facendogli perdere l’equilibrio. Il bimbo è quindi caduto picchiando la testa e una spalla. E stato immediatamente soccorso dai presenti e dai due genitori, che hanno allertato il 118.

Condizioni non gravi

In poco tempo sul posto si sono portate un’ambulanza dell’Avps in codice giallo, un’automedica e una pattuglia della Polizia locale. Le condizioni del piccolo sono apparse fortunatamente sin da subito non gravi. L’ambulanza è infatti ripartita alla volta dell’ospedale di Vimercate in codice verde. Qui il bimbo verrà sottoposto ad esami di controllo.

La sfilata è poi proseguita regolarmente.

Il tragico episodio di ieri in Sicilia

Un episodio che ne richiama un altro, questo purtroppo tragico, avvenuto ieri, venerdì, a Sciacca, in Sicilia. Una dinamica sostanzialmente identica per l’incidente costato la vita ad un bimbo di 4 anni, caduto dal carro che si era appena messo in moto.

