Cade dal monopattino elettrico, 21enne muore in ospedale. Tragedia ieri mattina, martedì, in via Garibaldi

Scivolato con il monopattino

E’ ancora in fase di ricostruzione l’esatta dinamica della tragedia avvenuta ieri mattina, martedì 24 febbraio, in via Garibaldi, a Nova Milanese. Un giovane di 21 anni, Abdullah Abdulsalam Awad Ahmed, di origini egiziane ma residente a Paderno Dugnano, stava percorrendo la strada alla guida di un monopattino elettrico quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato rovinosamente sull’asfalto procurandosi gravissime ferite. E’ morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

I soccorsi in codice rosso

L’incidente è avvenuto verso le 7 in prossimità dell’intersezione con via XX Settembre. Le condizioni del giovane sono parse subito molto gravi, pertanto i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sono intervenute in via Garibaldi un’ambulanza e l’auto medica: dopo le prime cure sul posto il 21enne è stato portato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza dove è spirato poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso.

La corsa in ospedale

Al momento nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto era presente anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Desio che si è occupata dei rilievi del caso e sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto