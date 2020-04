Cade dal primo piano mentre imbianca casa: elisoccorso a Lazzate

Elisoccorso a Lazzate per un 65enne caduto dal primo piano mentre stava facendo alcuni lavori in casa propria.

Elisoccorso a Lazzate

L’allarme è scattato intorno alle 16.15 di oggi, giovedì 23 aprile 2020, in via Monte Cervino. In base a quanto è stato possibile ricostruire, un 65enne è caduto dal primo piano della sua abitazione mentre era intento a imbiancare. Immediatamente sul posto sono accorsi i Carabinieri e i soccorritori del 118. Nelle vicinanze è atterrato anche l’elisoccorso. Il lazzatese non versa in pericolo di vita, ma potrebbe aver riportato la frattura del bacino.

