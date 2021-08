Cade dalla bici, 13enne portato via con un elisoccorso

Violento incidente oggi pomeriggio, lunedì 16 agosto, a Usmate Velate dove è stato necessario l'intervento di un elisoccorso per un tredicenne

La caduta dell'adolescente e l'arrivo di un elisoccorso

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.25 a Usmate Velate, in via Vittorio Emanuele. Qui un tredicenne è rovinosamente caduto a terra dalla bici e l'impatto con l'asfalto è stato particolarmente violento tanto che sul posto sono stati fatti arrivare un'ambulanza della Croce rossa di Brugherio e un elicottero partito da Milano. I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto poi si sono convinti di caricare l'adolescente sull'elicottero per il trasporto in ospedale, al Niguarda di Milano