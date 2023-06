Cade dalla bici a causa di una buca: "Mi sono salvato grazie alla Madonnina di San Fiorano"

Ha rischiato di farsi molto più male ma, per sua stessa ammissione, ha ricevuto un miracolo dalla Madonnina di San Fiorano di Villasanta. Una storia incredibile quella che ha per protagonista il villasantese Giuseppe Parma, 80enne residente in via Battisti.

Nei giorni scorsi l'arzillo anziano ha pubblicato sul suo profilo Facebook la disavventura che gli è capitata la scorsa settimana.

Miracolato dalla Madonnina di San Fiorano

"Venerdì scorso, verso le 16.30, in via Cesare Battisti, sono caduto dalla bicicletta a causa di una grossa buca. Mi sono fatto male ai gomiti e alle gambe, rovinando la bicicletta nuova che avevo comprato qualche mese fa - ha sottolineato Parma - Sono stato graziato dalla Madonnina di S.Fiorano per le lievi contusioni subite anche se ho preferito non andare al Pronto soccorso per accertamenti. Siccome è una strada molto frequentata da bambini che vanno a scuola e al Parco chiedo agli operai del Comune la risistemazione della strada".

"Niente denuncia al Comune ma ..."

L'ottantenne ha dichiarato di non voler in nessun modo denunciare l'Amministrazione comunale per l'incidente.