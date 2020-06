Cavenago, cade dalla bici mentre rientra a casa: è gravissimo

Cade dalla bici mentre rientra a casa, è gravissimo. E’ avvenuto pochi minuti fa a Cavenago, in via delle Foppe 10: sul posto sono accorse in codice rosso un’ambulanza e un’automedica. Coinvolto un uomo di 72 anni.

Forse un malore

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto un uomo di 72 anni. Non è da escludere che quest’ultimo abbia accusato un malore prima di cadere dalla bicicletta all’interno di uno stabile in via delle Foppe 10. Sul posto, insieme all’ambulanza e all’automedica, presenti anche gli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est. Proprio gli agenti, chiamati da alcuni passanti, hanno portato i primi soccorsi all’uomo, trasferito poi in codice rosso all’ospedale di Vimercate.

