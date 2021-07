Intervento di soccorso nella notte per un bimbo di 5 anni caduto dalla bicicletta in via Pacinotti a Monza.

Cade dalla bici: soccorso un bimbo di 5 anni

La chiamata al 112 è scattata dopo mezzanotte e mezza. Sul posto sono subito giunti i volontari della Croce rossa di Monza e Brianza i quali hanno subito escluso serie conseguenze per il piccolo. Dopo le cure del caso il bimbo è stato trasportato all'Ospedale San Gerardo per ulteriori accertamenti.

Sempre nella notte, a Desio, è stato soccorso un 37enne coinvolto in un incidente con un mezzo elettrico. L'ambulanza della Croce rossa di Desio ha raggiunto via Trezzi intorno alle tre assieme ai Carabinieri della Compagnia di Desio. Il 37enne, le cui condizioni sono apparse buone, è stato trasportato in ospedale in codice verde.