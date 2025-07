Cade dalla bici, undicenne trasportato in pronto soccorso

Paura

Immediato l'intervento dei soccorsi.

A Seveso un ragazzino di 11 anni è stato trasportato al pronto soccorso di Desio dopo una caduta dalla bicicletta. Immediato l'intervento di ambulanza e automedica.

Paura a Baruccana

Paura nel pomeriggio a Seveso, nella frazione Baruccana, per una caduta in bicicletta da parte di un ragazzino di 11 anni. Il giovane stava percorrendo in sella alla sua bici il sottopasso ciclo-pedonale di via Montecassino, nei pressi della stazione ferroviaria della frazione. Con lui un amico della stessa età. Non è ancora chiaro per quale motivo, ma il giovane ha perso il controllo del velocipede ed è caduto.

Trasportato a Desio

Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi, intervenuti in codice rosso con un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e l'automedica. Sul posto è accorsa anche la pattuglia della Polizia Locale. Gli operatori hanno subito prestato soccorso al giovane. Le condizioni però non sono fortunatamente apparse troppo gravi: il codice da rosso è diventato giallo, con l'undicenne, accompagnato dalla mamma, giunta sul posto, trasportato al pronto soccorso di Desio per accertamenti.