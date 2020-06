Cade dalla bicicletta e finisce in ospedale SIRENE DI NOTTE

Cade dalla bicicletta e finisce in ospedale. E’ accaduto nella notte tra martedì e mercoledì a Giussano. Ferito in modo serio un 23enne.

In base alle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza i soccorsi sono stati allertati poco prima dell’una. Subito un’ambulanza della Croce bianca locale si è portata sul posto, in piazza Lombardi. I volontari hanno prestato le prime cure al 23enne per poi trasportarlo in ospedale a Desio in codice giallo.

I soccorsi nella serata di ieri

Nella serata di ieri invece segnaliamo una ragazza di 22 anni soccorsa a Muggiò, in piazza San Giuseppe, sempre per una caduta dalla bicicletta. La giovane è stata trasportata in ospedale a Desio in codice giallo.

Più gravi le condizioni di un 40enne soccorso alle 21 a Monza, in via Boito, a seguito di una intossicazione etilica. L’uomo ha ricevuto le prime cure sul posto dai volontari della Croce Bianca di Besana. Le sue condizioni sono apparse particolarmente critiche tanto che è stato disposto il trasferimento in ospedale a Monza in codice rosso.

