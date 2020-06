Cade dalla bicicletta, era ubriaco

Cade dalla bicicletta perché era ubriaco. Soccorsi a Cassina Savina di Cesano Maderno nel pomeriggio di oggi, sabato 20 giugno 2020.

Cade dalla bicicletta, soccorsi a Cassina Savina

A Cassina Savina di San Bernardo, tra le vie Tazzoli e Rimembranze, al confine con Seregno, sono in corso le operazioni di soccorso per un uomo di 45 anni piombato a terra mentre pedalava sulla sua bicicletta. I soccorsi sono stati attivati intorno alle 17.30. Completamente ubriaco, l’uomo non riusciva a stare in equilibrio in sella alla bicicletta, e a un certo punto è caduto rovinosamente a terra. Alcuni passanti hanno dato l’allarme.

Soccorsi attivati in codice in rosso

Sul posto, stando alle informazioni dell’Azienda regionale dell’emergenza urgenza, un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca Seveso, attivate in codice rosso, il più grave della scala. Insieme ai soccorritori si sono precipitati all’incrocio anche i Carabinieri della Tenenza cittadina. Dopo le prime cure sul posto l’uomo ha rifiutato il trasferimento in ospedale per accertamenti.