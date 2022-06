Cade dalla finestra della sua abitazione, 57enne in gravissime condizioni

Cade dalla finestra della sua abitazione, uomo di 57 anni di origni marocchine ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano con trauma al rachide e alla gamba sinistra.

Il dramma è accaduto ieri sera, venerdì 10 giugno 2022, poco dopo le 21.30 nella centralissima via Roma. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa dell'uomo i quali, richiamati dalle sue urla, appena sono scesi in strada lo hanno visto a terra privo di sensi e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul luogo della caduta carabinieri, ambulanza ed elisoccorso

Sul luogo della caduta sono immediatamente arrivati i carabinieri della stazione di Bernareggio, l'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso.

L'uomo, precipitato dalla finestra della sua abitazione, è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza in codice rosso, cioè in gravissime condizioni di salute.

Ora toccherà alla forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e fare chiarezza sulle cause della caduta anche se sembrerebbe che l'uomo sia caduto in maniera accidentale.