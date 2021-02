Cade della moto: 50enne in ospedale

Cade dalla moto: 50enne in ospedale. E’ successo a Cesano Maderno sulla trafficatissima via Molino Arese di Molinello.

Cade dalla moto: 50enne in ospedale

Un 50enne in sella a uno scooter è finito a terra in via Molino Arese a Cesano Maderno alle 17.20 circa di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021. Da quanto è stato possibile ricostruire al momento, l’incidente stradale sul trafficatissimo viale che taglia in due il quartiere di Molinello si è verificato all’incrocio con via Abetone, traversa di via Molino Arese. Coinvolta anche un’auto.

Sul posto ambulanza e Polizia Locale

Il 50enne che era in sella alla moto e percorreva via Molino Arese in direzione di Seregno, è finito sull’asfalto, per cause, come detto, ancora da accertare. Subito sul posto un’ambulanza della Croce Bianca Cesano e due pattuglie della Polizia Locale di Cesano Maderno, che hanno provveduto a disciplinare il traffico, particolarmente intenso vista l’ora di punta.

Pesanti ripercussioni sul traffico

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Per consentire le operazioni di soccorso al 50enne la Polizia Locale ha istituito su via Molino Arese il senso unico alternato. Dopo le prima cure sul posto il 50enne è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio. Alla Polizia Locale il compito di ricostruire la dinamica del sinistro e attribuire eventuali responsabilità.