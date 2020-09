Cade dalla moto, sedicenne in ospedale. E’ successo poco fa in via Garibaldi a Nova Milanese, il giovane ha riportato varie escoriazioni

Ha perso il controllo della moto scivolando sull’asfalto e procurandosi varie escoriazioni. Soccorritori in via Garibaldi a Nova Milanese per un sedicenne caduto dalla sua due ruote. E’ successo alle 14 di oggi, venerdì 18 settembre, davanti alla sala Bingo. Sul posto si sono precipitati un’ambulanza della Croce Rossa di Paderno Dugnano e l’auto medica in codice giallo. Il giovane ha riportato varie escoriazioni ed è stato accompagnato al pronto soccorso sempre in codice giallo. La Polizia Locale sta rilevando l’incidente per ricostruire l’esatta dinamica

