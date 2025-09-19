Un uomo di 45 anni di Monza è rimasto ferito gravemente nella notte appena trascorsa, a seguito di un incidente mentre era in sella alla sua motocicletta.

Cade dalla moto sulla Sp13, gravissimo un 45enne

Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 4 lungo la Sp13, in territorio di Concorezzo, al confine con Agrate, vicino al centro direzionale Colleoni di Agrate.

Pare che il 45enne abbia fatto tutto da solo: per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo della due ruote finendo a terra e riportando ferite gravissime.

Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, si sono precipitate l’ambulanza di Avps Vimercate e l’automedica. Dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso al San Gerardo dove attualmente risulta ricoveratro nel reparto di neurorianimazione in gravissime condizioni.

Per rilievi sono intervenuti sul luogo dell’incidente i Carabinieri di Vimercate e di Monza. Presenti anche i Vigili del fuoco.