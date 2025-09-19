Nella notte

Cade dalla moto sulla Sp13, gravissimo un 45enne

L'incidente nella notte in territorio di Concorezzo, vicino al centro direzionale Colleoni di Agrate

Cade dalla moto sulla Sp13, gravissimo un 45enne

Concorezzo · 19/09/2025 alle 09:59

Un uomo di 45 anni di Monza è rimasto ferito gravemente nella notte appena trascorsa, a seguito di un incidente mentre era in sella alla sua motocicletta.

Cade dalla moto sulla Sp13, gravissimo un 45enne

Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 4 lungo la Sp13, in territorio di Concorezzo, al confine con Agrate, vicino al centro direzionale Colleoni di Agrate.

Pare che il 45enne abbia fatto tutto da solo: per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo della due ruote finendo a terra e riportando ferite gravissime.

Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, si sono precipitate l’ambulanza di Avps Vimercate e l’automedica. Dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso al San Gerardo dove attualmente risulta ricoveratro nel reparto di neurorianimazione in gravissime condizioni.

Per  rilievi sono intervenuti sul luogo dell’incidente i Carabinieri di Vimercate e di Monza. Presenti anche i Vigili del fuoco.

Tu cosa ne pensi?