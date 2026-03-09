Cade dalla scala mentre fa lavori sul tetto del box: grave 71enne

L'uomo è ricoverato in Neurorianimazione all'ospedale San Gerardo di Monza. La prognosi è riservata

Un 71enne di Cesano Maderno è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere scivolato e caduto da una scala mentre era impegnato a fare lavori sul tetto del box auto.

Cade dalla scala mentre fa lavori sul tetto

E’ successo sabato pomeriggio, nel cortile di un’abitazione in via Serraglio, traversa di via San Carlo, quartiere Molinello. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono subito arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Seveso e un’automedica. In via Serraglio si sono precipitati anche i Carabinieri della Tenenza cittadina, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo ha riportato diversi traumi in seguito alla caduta – un volo di un paio di metri – ed è stato ricoverato in Neurorianimazione. La prognosi è riservata.

In codice rosso all’ospedale San Gerardo

Erano le 15.40 quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è scivolato dalla scale ed è precipitato a terra. Una caduta accidentale che l’ha fatto finire al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza-urgenza.

Foto: immagine di repertorio.