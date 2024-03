Cade dallo scooter e muore, tragedia a Cesano Maderno

Sarà l'esame autoptico predisposto dal pubblico ministero a stabilire con precisione le cause della morte di un 63enne di Cesano Maderno.

Cade dallo scooter e muore

La tragedia domenica 17 marzo 2024, in viale Indipendenza, dove l’uomo è caduto dallo scooter sul marciapiede, all’altezza del primo ingresso di piazza Giacinto Facchetti. Gli accertamenti continuano ma al momento si escluderebbe il coinvolgimento di altri veicoli o altre persone. Le ipotesi che si fanno largo sono quelle di un improvviso malore o di una caduta accidentale dopo aver perso il controllo dello scooter.

Attivati i Carabinieri e gli operatori del 118

Chi ha lanciato l’allarme ha visto l'uomo già a terra, accanto allo scooter con cui si spostava sempre sulle strade della città. I soccorsi sono stati lanciati pochi minuti dopo le 19. Sul posto, attivate in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza - urgenza, un’automedica e un’ambulanza di Avis Meda. In viale Indipendenza sono intervenuti anche i Carabinieri della Tenenza, che hanno effettuato i rilievi e raccolto elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

La corsa in ambulanza all'ospedale di Desio

Dopo i primi soccorsi sul posto, il 63enne è stato trasportato in ospedale a Desio in codice rosso. Una corsa inutile, che non è servita a salvargli la vita. Le telecamere pubbliche e private puntate sulla zona potrebbero dare ulteriori elementi utili alle indagini.