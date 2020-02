Cade dallo scooter finisce in ospedale FOTO

Cade dallo scooter finisce in ospedale. Tre ambulanze, auto medica e traffico in tilt ieri pomeriggio, venerdì 28 febbraio, in corso Como

Sono arrivate ben tre ambulanze e l’auto medica per soccorrere le tre persone coinvolte nell’incidente avvenuto ieri alle 17,26 in corso Como, all’altezza del civico 4, al confine tra Limbiate e Bovisio Masciago. A terra uno scooter che trasportava due persone e una bicicletta. Sul posto anche la Polizia Locale di Limbiate, accorsa per i rilievi.

Chiuso un tratto di corso Como

Gli agenti hanno chiuso corso Como dall’intersezione con via Bonaparte all’inneso con via Manara per agevolare le operazioni di soccorso dei feriti: due donne di 29 anni e un uomo di 53 da parte dell’auto medica e delle ambulanze dell’Avis Meda, della Croce Rossa di Cinisello Balsamo e della Misericordia di Arese.

Un ferito la pronto soccorso in codice giallo

Il traffico, particolarmente intenso a quell’ora, è stato deviato su altre arterie. Inevitabili le lunghe code ai semafori sia a Limbiate che a Bovisio. In seguito alle prime cure sul posto, solamente uno dei coinvolti è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice giallo.