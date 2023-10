Tragica notizia quella arrivata nelle ultime ore da Lomazzo. Nella serata di ieri, lunedì 9 ottobre, intorno alle 21.30 si è verificato un drammatico incidente in via Roma, nella frazione di Manera.

Cade dallo scooterone: morto un 41enne residente a Cogliate

In base ai primi riscontri un uomo di 41 anni, residente a Cogliate, è caduto dallo scooterone sul quale viaggiava e ha perso la vita. Non è chiaro al momento se l'uomo sia deceduto a seguito della caduta oppure sia stato colpito da un grave malore mentre si trovava in sella alla moto.

Lo sforzo dei soccorsi

L'intervento dei soccorsi è stato immediato: un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo e l'elisoccorso di Como si sono precipitati sul posto per provare a salvare l'uomo, ma nonostante i tentativi la missione si è conclusa in posto, l'uomo è deceduto.

Insieme ai soccorsi anche i Carabinieri di Cantù per le indagini del caso.