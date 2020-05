Cade il telefono nel Villoresi arrivano i pompieri. E’ scivolato nel canale a dei ragazzi che passavano in bicicletta sulla pista ciclabile, i Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperarlo

Stavano facendo una passeggiata in bicicletta sulla pista nella zona del Grugnotorto a Nova Milanese, quando il telefono cellulare che aveva in mano uno di loro è scivolato nel canale Villoresi. Disavventura per fortuna finita a lieto fine per una giovane novese, la proprietaria dello smartphone, che nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio, lo ha visto inabissarsi nelle acque

Ricerche con arpione e retino

Per cercare di recuperare il telefono, i ragazzi hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Dopo pochi minuti sulla pista ciclabile sono arrivati i pompieri del distaccamento di Desio e subito hanno iniziato le operazioni di recupero dell’oggetto. Prima con una specie di arpione, poi un vigile è entrato nel canale e ha setacciato le acque vicine all’argine con un retino che è stato messo a disposizione da un residente della zona

Il telefono funzionava ancora

Dopo almeno mezz’ora di ricerche, intorno alle 19, lo smartphone è stato recuperato, tra gli applausi dei presenti che assistevano all’intervento con il fiato sospeso. Con grande sorpresa di tutti, il cellulare era ancora acceso e funzionante. La giovane dunque non solo è riuscita a recuperare la scheda sim ma anche il telefono

