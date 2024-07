Cade in bici, grave un 16enne

Incidente in bici in via Cristoforo Colombo a Carate, per un 16nne. Il ragazzo è finito a terra, da solo, poco dopo le 13. Diverse le ferite riportate al volto e al torace. Sul posto ambulanza, auto medica e carabinieri.

Incidente in via Colombo

Brutta caduta in bicicletta per un ragazzino di 16 anni questa mattina, poco dopo le 13. L'incidente è avvenuto a Carate, in via Cristoforo Colombo. Da quanto è stato possibile ricostruire l'adolescente era in sella ala sua bicicletta, quando è finito a terra. Avrebbe fatto tutto da solo.

I soccorsi

Sul posto è subito arrivata l'ambulanza in codice rosso e immediatamente dopo l'auto medica. Il ragazzino è stato subito soccorso e trasportato, sempre in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza. Cadendo ha riportato diverse ferite, con un trauma al volto e al torace.