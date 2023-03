Cade in casa e non riesce a rialzarsi, salvata dopo due giorni. I vicini hanno chiesto aiuto alla Polizia Locale di Limbiate che ha soccorso la pensionata di 86 anni e chiamato il 118

Cade in casa e non riesce a rialzarsi

E’ rimasta riversa sul pavimento di casa per due giorni, senza riuscire a muoversi, fino a quando è stata salvata dalla Polizia Locale di Limbiate. E’ per fortuna a lieto fine la disavventura di una pensionata di 86 anni che in seguito a un malore aveva perso i sensi e non riusciva più a rialzarsi: il provvidenziale intervento degli agenti, in seguito all’allarme lanciato da alcuni vicini di casa preoccupati, ha permesso di soccorrere l’anziana e portarla in ospedale.

I vicini hanno chiesto aiuto alla Polizia Locale

Lunedì mattina alcuni residenti di via Resegone a Limbiate, vicino al comando di piazza V Giornate, avevano chiesto aiuto agli agenti perché da sabato mattina un’anziana che vive sola non rispondeva più né al telefono né al citofono. Raccolta la segnalazione, un agente e poco dopo il comandante Pasquale Tardi, si sono recati nel luogo indicato accertando che dall’abitazione non arrivava nessuna risposta.

Un agente l'ha trovata riversa a terra

Così l’agente, trovata una scala, si è arrampicato fino al balcone e approfittando di una finestra aperta è entrato in casa, dove ha trovato l’anziana riversa a terra a pancia in giù. Avvicinatosi, dopo alcuni secondi ha sentito dei lamenti e ha tirato un sospiro di sollievo poiché la donna, fortunatamente, era ancora viva. Successivamente è arrivata un’ambulanza che l’ha accompagnata all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice giallo. Da quanto ricostruito, la 86enne, che non ha patologie gravi pregresse, ha avuto un momento di confusione e le hanno ceduto le gambe ma non riusciva più né a rialzarsi da sola né a chiamare aiuto, quindi è rimasta a terra fino all’arrivo dei soccorsi.