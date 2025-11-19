Sembrava un banale incidente in motorino, al rientro dal lavoro, invece gli è stato fatale. La frazione di Villa Raverio piange il 54enne Davide Pozzi, che da qualche anno si era trasferito in Messico, a Mahahual, piccola località sul mare nel sud della penisola dello Yucatan.

Cade in motorino mentre torna dal lavoro: tragico incidente in Messico per un villese

Secondo quanto si è potuto apprendere, nei giorni scorsi il cinquantenne stava facendo rientro a casa quando ha avuto un incidente in motorino. Immediatamente soccorso da una vicina di casa, che lavora in un ospedale della zona, non sembrava avesse riportato gravi conseguenze. Nelle ore successive all’incidente invece le sue condizioni sono peggiorate fino a portarlo alla morte. Mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire tutta la dinamica dell’accaduto, i familiari, i genitori e la sorella, dovranno recarsi in questi giorni all’Ambasciata di Roma per sbrigare le pratiche per il rimpatrio della salma.