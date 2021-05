Cade in piazza: soccorso nella notte un 32enne. Il giovane è stato soccorso dai volontari di Seregno dopo una caduta in piazza 25 aprile.

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’intervento è scattato intorno all’una della notte appena trascorsa: fortunatamente il 32enne rimasto coinvolto nella caduta non a riportato serie conseguenze ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desio.

Soccorsi nella serata di domenica

Nella serata di ieri invece segnaliamo una caduta da bici, in via Carlo Prina a Monza. Qui intorno alle 22.48 sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Biassono per prestare le prime cure a un 49enne. Inizialmente le condizioni dell’uomo sono apparse critiche ma dopo le prime cure sul posto i sanitari del 118 hanno escluso serie conseguenze. Il 49enne è stato così trasportato all’Ospedale San Gerardo di Monza in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Monza.

Poco prima delle 22 invece i volontari dell’Avis Meda si sono portati a Seregno, in via Briantina, per un ribaltamento in cui è rimasto coinvolto un giovane di 23 anni. Sul posto, oltre ai soccorritori anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri per i rilievi di rito. Il ragazzo, dopo le prime cure, è stato caricato sull’autolettiga e poi trasportato all’ospedale di Carate in codice verde.