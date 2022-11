Cade in strada, anziano ferito alla testa. Seregnese di 91 anni soccorso in via Giusti dal personale del 118 e trasportato all'ospedale.

Un 91enne è stato trasportato all'ospedale in codice giallo dopo una caduta in strada, pochi minuti dopo le 11.30. Il pensionato, a breve distanza da casa, è inciampato nel marciapiede a ridosso dell'intersezione fra via Giusti e via Settembrini, non lontano dal centro cittadino. Al momento della caduta l'anziano era in compagnia della badante.

Il pensionato trasportato in ospedale

In via Giusti, all'altezza del civico 23, sono giunte l'Automedica e l'ambulanza della Croce Rossa di Desio. Il personale medico ha prestato le prime cure al pensionato, che nella caduta al suolo ha picchiato la terra, procurandosi una ferita con perdita di sangue. Il seregnese è stato poi trasportato all'ospedale Pio XI di Desio in codice giallo, dopo l'attivazione dei mezzi di soccorso in codice rosso.