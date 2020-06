Cade in strada, finisce in ospedale. E’ successo oggi pomeriggio, sabato 20 giugno in via Trieste a Limbiate, un 28enne è andato al pronto soccorso in codice giallo

Cade in strada, finisce in ospedale

E’ finito in ospedale il 28enne caduto in strada, mentre percorreva via Trieste, al Villaggio Giovi. L’infortunio è avvenuto all’altezza del civico 178, davanti ai negozi sotto ai palazzi. E’ successo pochi minuti dopo le 16 di oggi, sabato 20 giugno.

In codice giallo a Niguarda

Le condizioni del ragazzo sono sembrate in un primo momento gravi, i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto s un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e l’auto medica. Intervenuti anche i Carabinieri. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno deciso per il trasporto al pronto soccorso ma in codice giallo. Il 28enne è stato accompagnato all’ospedale Nigurda di Milano

