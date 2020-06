Cade in strada, paura per una cinquantenne. La donna è stata soccorsa in via Stelvio a Varedo in codice rosso

Cade in strada, paura per una cinquantenne

E’ caduta in via Stelvio, è stata soccorsa in codice rosso. Paura questa mattina a Varedo, dove una donna è caduta mentre stava percorrendo via Stelvio all’altezza del civico 47. E’ successso dietro alla zona commerciale che affaccia sulla Saronno-Monza

In ospedale in giallo

Allertati i soccorsi, si sono precipitati in codice rosso un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e l’auto medica. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno appurato che le sue condizioni erano meno gravi del previsto. La cinquantenne è stata accompagnata la pronto soccorso in codice giallo

TORNA ALLA HOME