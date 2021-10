Cade in una buca nel deposito dei treni, atterra l'elisoccorso

A Lentate

Allarme in via Don Gnocchi a Camnago, soccorso un 46enne.

Cade in una buca nel deposito dei treni in via Don Gnocchi, a Camnago di Lentate atterra l'elisoccorso.

Allarme intorno alle 12.30 di oggi, sabato 23 ottobre 2021, nel deposito Trenord in via Don Gnocchi. In base alle prime informazioni raccolte, ma la dinamica è ancora al vaglio, parrebbe che un 46enne sia caduto in una buca mentre si trovava nel deposito.

Sul posto elisoccorso e ambulanze

Immediata la chiamata ai soccorsi: a Camnago, oltre a due ambulanze, è atterrato anche l'elisoccorso. Giallo il codice con cui è stato soccorso il 46enne, che è stato immobilizzato prima di essere trasferito in ospedale.