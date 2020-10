Cade mentre vernicia le persiane, arriva l’elisoccorso

Si sono vissuti attimi di paura questa mattina, mercoledì 28 ottobre 2020, a Capriano di Briosco. Un uomo stava verniciando le persiane di casa quando è caduto al suolo. Un volo di qualche metro che ha fatto temere il peggio, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso.

Cade mentre vernicia le persiane

In via Meucci, nella frazione di Capriano, sono arrivati i mezzi di soccorso: ambulanza, automedica, Carabinieri della stazione di Giussano e agenti della Polizia locale del comando di via Roma. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale di Lecco.

