Cade nel bosco, batte la testa e muore

E' caduta nei boschi e poco dopo è morta.

Vittima una donna di 80 anni caduta nei boschi di Velate

Sembrava un intervento di routine ed invece l'epilogo è stato tragico. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 aprile, nei boschi del Belgioioso, a Usmate, nella zona di via Perego, frazione di Velate.

Ha battuta la testa

La vittima è una donna di 80 anni. Secondo una prima ricostruzione, pare che l'anziana stesse camminando, come era solita fare, nei boschi che conosceva bene quando ha perso l'equilibrio ed è finita a terra battendo la testa. A dare l'allarme sarebbe stata un'amica preoccupata per non averla vista rientrare.

Vani i tentativi di rianimarla

I soccorsi sono scattati attorno alle 18 inizialmente in codice giallo. Sul posto si sono portati un'ambulanza, un'automedica, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Quando i soccorritori hanno raggiunto l'80enne hanno capito che la situazione era gravissima. Hanno quindi tentato di rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare.