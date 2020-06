Cade nel dirupo mentre fa orienteering, è grave – FOTO E VIDEO

Stava facendo orienteering nei boschi quando ha perso l’equilibrio, non si è accorto di un’altezza ed è precipitato per oltre dieci metri a Lesmo dentro un dirupo, nella frazione Canonica nei boschi lungo il sentiero Pegorino.

Il soccorso

Un uomo di 60 anni è stato soccorso questa notte, domenica 21 giugno 2020, alle 4:30 dalle squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza. I pompieri sono intervenuti a Canonica di Lesmo per il recupero dell’uomo di cui non si avevano più notizie dopo che era uscito per l’attività. A dare l’allarme le altre cinque persone che erano impegnate con lui nell’orienteering.

Le squadre hanno stabilizzato l’infortunato e grazie al supporto dell’elisoccorso, utilizzando tecniche Saf (speleo alpine fluviali), hanno provveduto al suo recupero affidandolo alle cure del personale sanitario.

L’intervento si è concluso alle 7 del mattino e le condizioni dell’uomo sono apparse molto gravi. Il 60enne, C.A. le sue iniziali, ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma toracico. E’ quindi è stato portato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni. Sono intervenuti APS di Monza, APS di Vimercate e fuoristrada, personale medico 118 e Carabinieri.