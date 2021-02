Cade nel fossato e si rompe una gamba: soccorso 46enne

Uomo di 46 anni soccorso a Camparada, nel Vimercatese, dopo essere caduto in un fossato mentre si trovava in un’area agreste e boschiva. Sul posto i Vigili del fuoco e il personale del 118.

Un 46enne cade in un fossato

Intorno alle 13 di ieri, sabato, alcune squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute nel Comune di Camparada, in via Cappelletta, per soccorrere una persona in difficoltà.

Un uomo di 46 anni che stava passeggiando in una zona boschiva con la famiglia, improvvisamente è scivolato in un fossato a margine del sentiero. Cadendo si è procurato la frattura della gamba che non gli permetteva di rialzarsi.

Allertato dal servizio di emergenza, il personale dei Vigili del fuoco ha supportato il personale sanitario nel trasporto dell’attrezzatura necessaria fino al luogo dell’evento in quanto non raggiungibile con gli automezzi.

Sul posto mezzi da Vimercate e Carate

Una volta immobilizzato l’infortunato è stato trasportato all’esterno del bosco e poi, con l’ausilio del fuoristrada del Corpo, fino all’ambulanza. È stato ricoverato all’ospedale di Vimercate.

Sono intervenuti Auto pompa serbatoio del distaccamento di Vimercate, un carro soccorso arrivato da Carate Brianza, i sanitari del 118 e i Carabinieri. L’uomo è stato poi prontamente medicato e accompagnato al pronto soccorso.